Волочкова отказалась ограничивать себя в алкоголе

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, что не собирается ограничивать себя в употреблении спиртного, несмотря на критику со стороны подписчиков в соцсетях. Как сообщает StarhHit, бывшая прима Большого театра уверена, что имеет право выпить «после всего того, что сделала в России».
«Мои золотые, понимаете, мне 46 лет, и после всего того, что я сделала в России, и вообще на сценах мировых, прославляя нашу страну, я вообще могу сидеть дома, курить свой кальян, пить свое Prosecco и ничего не делать, но это не мой путь», — ответила танцовщица подписчикам, добавив, что пьет «столько, сколько хочет».
Напомним, что ранее экс-бойфренд Волочковой, бизнесмен Сергей Кузнецов заявил, что женщина страдает от алкогольной зависимости. По его словам, во время отдыха в другой стране ему удалось на некоторое время отвлечь ее от пьянства, однако после возвращения домой балерина снова взялась за бутылку.
Это стало решающим фактором для их расставания.