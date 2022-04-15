Волочкова отказалась ограничивать себя в алкоголе

«Мои золотые, понимаете, мне 46 лет, и после всего того, что я сделала в России, и вообще на сценах мировых, прославляя нашу страну, я вообще могу сидеть дома, курить свой кальян, пить свое Prosecco и ничего не делать, но это не мой путь», — ответила танцовщица подписчикам, добавив, что пьет «столько, сколько хочет».