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47 минут назад

Волочкова отказалась ограничивать себя в алкоголе

Елена Прошина

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, что не собирается ограничивать себя в употреблении спиртного, несмотря на критику со стороны подписчиков в соцсетях. Как сообщает StarhHit, бывшая прима Большого театра уверена, что имеет право выпить «после всего того, что сделала в России».

Волочкова отказалась ограничивать себя в алкоголе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мои золотые, понимаете, мне 46 лет, и после всего того, что я сделала в России, и вообще на сценах мировых, прославляя нашу страну, я вообще могу сидеть дома, курить свой кальян, пить свое Prosecco и ничего не делать, но это не мой путь», — ответила танцовщица подписчикам, добавив, что пьет «столько, сколько хочет».

Напомним, что ранее экс-бойфренд Волочковой, бизнесмен Сергей Кузнецов заявил, что женщина страдает от алкогольной зависимости. По его словам, во время отдыха в другой стране ему удалось на некоторое время отвлечь ее от пьянства, однако после возвращения домой балерина снова взялась за бутылку.

Волочкова объяснила «феномен» своей привлекательности для мужчин

Это стало решающим фактором для их расставания.

Шоу-бизнес,Сергей Кузнецов,Анастасия Волочкова,
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