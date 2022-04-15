Моргенштерн обратится в прокуратуру из-за претензий к его татуировкам

"Мы в ближайшее время планируем подать жалобу в прокуратуру на протокол и первый, и второй на майора Богданова из Набережных Челнов, поскольку изначально дело было возбуждено о том, что в тексте песен Моргенштерна имеется пропаганда наркотиков. Полицейский провел экспертизу, и она не подтвердила пропаганду, и он обязан был это дело прекратить, но вместо этого он начал назначать другие экспертизы, пока кто-то что-то не увидел, в частности, в татуировках", - сказал юрист.