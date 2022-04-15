Моргенштерн обратится в прокуратуру из-за претензий к его татуировкам

Рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн обратится в прокуратуру с жалобой на сотрудника полиции из Набережных Челнов, который продолжил назначать экспертизы по делу исполнителя, несмотря на обязанность прекратить делопроизводство из-за не подтвердившейся информации, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Сергея Жорина.
"Мы в ближайшее время планируем подать жалобу в прокуратуру на протокол и первый, и второй на майора Богданова из Набережных Челнов, поскольку изначально дело было возбуждено о том, что в тексте песен Моргенштерна имеется пропаганда наркотиков. Полицейский провел экспертизу, и она не подтвердила пропаганду, и он обязан был это дело прекратить, но вместо этого он начал назначать другие экспертизы, пока кто-то что-то не увидел, в частности, в татуировках", - сказал юрист.
Он добавил, что ранее никаких заявлений или рапортов по татуировкам не было. Действия майора Жорин расценил как "желание хоть что-то найти и хоть за что-то привлечь".
Ранее Жорин рассказывал "Газете.Ru", что дело, вновь возбужденное в отношении Моргенштерна за пропаганду наркотиков в видеоклипах, — это на самом деле продолжение старого дела из-за татуировки, изображение которой похоже на коноплю.