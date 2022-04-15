В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 81.29EUR 88.00
Войти в почту
26 минут назад

Моргенштерн обратится в прокуратуру из-за претензий полиции к его татуировкам

Газета.Ru

Рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн обратится в прокуратуру с жалобой на сотрудника полиции из Набережных Челнов, который продолжил назначать экспертизы по делу исполнителя, несмотря на обязанность прекратить делопроизводство из-за не подтвердившейся информации, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Сергея Жорина.

Моргенштерн обратится в прокуратуру из-за претензий к его татуировкам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы в ближайшее время планируем подать жалобу в прокуратуру на протокол и первый, и второй на майора Богданова из Набережных Челнов, поскольку изначально дело было возбуждено о том, что в тексте песен Моргенштерна имеется пропаганда наркотиков. Полицейский провел экспертизу, и она не подтвердила пропаганду, и он обязан был это дело прекратить, но вместо этого он начал назначать другие экспертизы, пока кто-то что-то не увидел, в частности, в татуировках", - сказал юрист.

Он добавил, что ранее никаких заявлений или рапортов по татуировкам не было. Действия майора Жорин расценил как "желание хоть что-то найти и хоть за что-то привлечь".

Ранее Жорин рассказывал "Газете.Ru", что дело, вновь возбужденное в отношении Моргенштерна за пропаганду наркотиков в видеоклипах, — это на самом деле продолжение старого дела из-за татуировки, изображение которой похоже на коноплю.

Шоу-бизнес,Сергей Жорин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители