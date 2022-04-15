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17 минут назад

Названа причина отъезда Пугачевой и Галкина именно в Израиль

Газета.Ru

Певица Алла Пугачева и ее муж телеведущий и юморист Максим Галкин выбрали уехать в Израиль не случайно. По информации kp.ru, там похоронена мать Галкина. Также сообщается, что супруги вместе с детьми поселились в Кесарии на берегу Средиземного моря, где также живет брат телеведущего.

"По слухам, пара снимает особняк за 1 миллион рублей в месяц. Впрочем, некоторые уверяют, что дом уже давно принадлежит Алле Борисовне. Сами артисты эти слухи не комментируют", - говорится в публикации.

Вероятно, супруги останутся в Израиле до лета.

Стало известно, как Пугачева и Галкин живут в Израиле

Известно, что в июне у Галкина запланированы концерты в нескольких израильских городах. 10 марта концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова сообщила "Газете.Ru", что народная артистка СССР в настоящий момент находится в отпуске с детьми. Слухи об отъезде звезды из России появились в начале марта.

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