Названа причина отъезда Пугачевой и Галкина именно в Израиль

Певица Алла Пугачева и ее муж телеведущий и юморист Максим Галкин выбрали уехать в Израиль не случайно. По информации kp.ru, там похоронена мать Галкина. Также сообщается, что супруги вместе с детьми поселились в Кесарии на берегу Средиземного моря, где также живет брат телеведущего.
"По слухам, пара снимает особняк за 1 миллион рублей в месяц. Впрочем, некоторые уверяют, что дом уже давно принадлежит Алле Борисовне. Сами артисты эти слухи не комментируют", - говорится в публикации.
Вероятно, супруги останутся в Израиле до лета.
Известно, что в июне у Галкина запланированы концерты в нескольких израильских городах. 10 марта концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова сообщила "Газете.Ru", что народная артистка СССР в настоящий момент находится в отпуске с детьми. Слухи об отъезде звезды из России появились в начале марта.