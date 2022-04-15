Названа причина отъезда Пугачевой и Галкина именно в Израиль

Певица Алла Пугачева и ее муж телеведущий и юморист Максим Галкин выбрали уехать в Израиль не случайно. По информации kp.ru, там похоронена мать Галкина. Также сообщается, что супруги вместе с детьми поселились в Кесарии на берегу Средиземного моря, где также живет брат телеведущего.