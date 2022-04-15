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51 минуту назад

Анастасия Волочкова заявила, что не стыдится своего пристрастия к алкоголю

Слово и Дело

Анастасия Волочкова обратилась к поклонникам сидя среди интерьеров роскошного особняка. Балерина заявила, что ей не стыдно за свое пристрастие к алкоголю.

"Сегодня людям есть нечего, а я пью Prosecco с клубникой"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Волочкова постоянно сталкивается с критикой в свой адрес из-за чрезмерного употребления спиртных напитков. Знаменитость заявила, что она добилась многого на российской и мировой сценах, поэтому может позволить себе сидеть дома, но это не ее путь.

«Вы взяли на себя смелость меня судить и рассказывать, сколько я выпила. Да сколько хочу, столько и пью. Да, я пью Prosecco с клубничным соком и со свежей клубникой, понимаете? Сегодня людям есть нечего многим, а я — Prosecco с клубникой», — заявила Волочкова в социальных сетях.

Волочкова объяснила «феномен» своей привлекательности для мужчин

Предметом постоянных обсуждений часто становятся и романы известной балерины. Недавно она удивила поклонников и отправилась к матери в Санкт-Петербург вместе с бывшим возлюбленным Олегом.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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