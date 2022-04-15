"Сегодня людям есть нечего, а я пью Prosecco с клубникой"

Анастасия Волочкова обратилась к поклонникам сидя среди интерьеров роскошного особняка. Балерина заявила, что ей не стыдно за свое пристрастие к алкоголю.
Волочкова постоянно сталкивается с критикой в свой адрес из-за чрезмерного употребления спиртных напитков. Знаменитость заявила, что она добилась многого на российской и мировой сценах, поэтому может позволить себе сидеть дома, но это не ее путь.
«Вы взяли на себя смелость меня судить и рассказывать, сколько я выпила. Да сколько хочу, столько и пью. Да, я пью Prosecco с клубничным соком и со свежей клубникой, понимаете? Сегодня людям есть нечего многим, а я — Prosecco с клубникой», — заявила Волочкова в социальных сетях.
Предметом постоянных обсуждений часто становятся и романы известной балерины. Недавно она удивила поклонников и отправилась к матери в Санкт-Петербург вместе с бывшим возлюбленным Олегом.