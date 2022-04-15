"Сегодня людям есть нечего, а я пью Prosecco с клубникой"

«Вы взяли на себя смелость меня судить и рассказывать, сколько я выпила. Да сколько хочу, столько и пью. Да, я пью Prosecco с клубничным соком и со свежей клубникой, понимаете? Сегодня людям есть нечего многим, а я — Prosecco с клубникой», — заявила Волочкова в социальных сетях.