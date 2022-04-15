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1 час назад

Звезда сериала «Эйфория» рассказала о романе с 10 мужчинами сразу

Lenta.ru

24-летняя звезда сериала «Эйфория», американская порноактриса и фотомодель Хлоя Черри призналась, что встречается с 10 мужчинами одновременно. Об этом девушка рассказала, став героиней подкаста The Viall Files.

Звезда сериала «Эйфория» рассказала о романе с 10 мужчинами сразу
Фото: Globallookpress.comGloballookpress.com

На вопрос ведущего о личной жизни Хлои актриса призналась, что состоит в отношениях сразу с 10 мужчинами. Девушка добавила, что, несмотря на это, все равно чувствует себя очень одинокой.

Черри поделилась, что общение сразу с несколькими мужчинами ее устраивает.

«Мне просто нравится видеть вокруг себя много разных людей, поэтому я не требую от одного человека полноценной отдачи. Я поняла для себя, что именно такой формат отношений мне подходит», — рассказала звезда сериала «Эйфория».

Помимо этого, актриса поделилась опытом общения с состоятельными мужчинами намного старше нее. По словам Хлои, в настоящее время она не соглашается на такие отношения, так как не чувствует себя в них «нужной и важной».

Ранее Хлоя Черри сообщила о борьбе с расстройством пищевого поведения, которым актриса страдала во время участия в съемках порнофильмов.

В феврале этого года коллега Черри по сериалу «Эйфория» Зендея рассказала о шрамах, полученных во время съемок проекта.

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