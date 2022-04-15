Подольская рассказала о «загулах» с Пресняковым

Российская певица Наталья Подольская рассказала, что до рождения первенца у них с мужем Владимиром Пресняковым была насыщенная жизнь с «кутежом и загулами». В интервью Passion.ru она назвала их брак «идеальным вариантом».

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«Мы вместе были 10 лет до появления Темы. Много путешествовали, кутили, загуливали, чего только не делали. И вот через годы у нас появился ребенок, и мы перешли на новый этап наших отношений — очень правильный и нужный», — рассказала артистка.

Подольская подчеркнула, что теперь они с Пресняковым стали ответственными родителями и посвящают все свободное время детям.

Напомним, что своего первенца Артемия певица родила 5 июня 2015 года. Она рассказывала, что долгое время не могла забеременеть, ездила в храмы и «вымаливала» ребенка. А 22 октября 2020 года Подольская вновь стала матерью — у пары родился Иван.