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44 минуты назад

Волочкова раскрыла "феномен" своей привлекательности для мужчин

Газета.Ru

Балерина Анастасия Волочкова осудила критикующих ее людей за то, что им "не дает покоя" сексуальность танцовщицы. В своем блоге она заявила, что "феномен" успеха у мужчин заключается в том, что ей нечего скрывать.

Волочкова раскрыла "феномен" своей привлекательности для мужчин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вам не дает покоя тот факт, что я — Анастасия Волочкова, и что у меня все прекрасно. Многие не могут простить успеха, красоты, славы. Мой феномен и успеха, и моего успеха у мужчин, и вообще в стране, у детей, везде, знаете он в чем? Я — настоящий человек, искренний. Мне нечего скрывать, поверьте", - заверила Волочкова.

Она убеждена, что хейтеры завидуют ее радости, успеху и популярности у мужчин. Вместе с этим Волочкова призналась, что критика и негативные комментарии в адрес балерины не вызывают у нее никакой реакции кроме смеха.

Ранее Волочкова посетила Санкт-Петербург с бывшим возлюбленным Олегом.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,
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