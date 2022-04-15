Волочкова раскрыла "феномен" своей привлекательности для мужчин

"Вам не дает покоя тот факт, что я — Анастасия Волочкова, и что у меня все прекрасно. Многие не могут простить успеха, красоты, славы. Мой феномен и успеха, и моего успеха у мужчин, и вообще в стране, у детей, везде, знаете он в чем? Я — настоящий человек, искренний. Мне нечего скрывать, поверьте", - заверила Волочкова.