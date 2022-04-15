Балерина Анастасия Волочкова ответила обидчикам. Соответствующее видео российская артистка опубликовала в своем Telegram. В нем Волочкова обратилась ко всем «осуждающим ее и обвиняющим».
«Мои золотые, мне 46 лет. И после всего того, что я сделала в России и вообще на сценах мировых, прославляя нашу страну, я вообще могу сидеть дома, курить свой кальян, пить свое Prosecco и ничего не делать. Но это не мой путь», – заявила бывшая прима Большого театра.
Волочкова также призвала не судить ее, каким путем ей идти.
«Просто вам не дает покоя моя радость, мое счастье, и то, что я всегда в любви, всегда окружена любовью мужчин. Моя сексуальность не дает вам покоя», – высказалась Волочкова.