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1 час назад

Волочкова ответила на видео осуждающим ее людям

Александр Кузьмин

Балерина Анастасия Волочкова ответила обидчикам. Соответствующее видео российская артистка опубликовала в своем Telegram. В нем Волочкова обратилась ко всем «осуждающим ее и обвиняющим».

«Мои золотые, мне 46 лет. И после всего того, что я сделала в России и вообще на сценах мировых, прославляя нашу страну, я вообще могу сидеть дома, курить свой кальян, пить свое Prosecco и ничего не делать. Но это не мой путь», – заявила бывшая прима Большого театра.

Волочкова также призвала не судить ее, каким путем ей идти.

«Просто вам не дает покоя моя радость, мое счастье, и то, что я всегда в любви, всегда окружена любовью мужчин. Моя сексуальность не дает вам покоя», – высказалась Волочкова.

Шоу-бизнес,Видео,Анастасия Волочкова,
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