«Мои золотые, мне 46 лет. И после всего того, что я сделала в России и вообще на сценах мировых, прославляя нашу страну, я вообще могу сидеть дома, курить свой кальян, пить свое Prosecco и ничего не делать. Но это не мой путь», – заявила бывшая прима Большого театра.