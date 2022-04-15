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53 минуты назад

Бузова сообщила на видео, что улетела на море

Александр Кузьмин

Ольга Бузова снова покинула Москву и улетела на море. Об этом популярная российская телеведущая и певица сообщила своим поклонникам накануне, опубликовав в Telegram-канале несколько коротких роликов.

Одно из видео исполнительница хита «Мало половин» сняла в салоне самолета. На другом 36-летняя звезда рассказала, что уже прилетела.

«Ну что, ваша леди Бу кое-куда прилетела. Как думаете, куда?» – спросила Бузова у своих подписчиков.

В итоге она призналась, что находится на море, не указав при этом точное местонахождение.

«Слышите шум моря?» – обратилась к фанатам Бузова в третьем ролике.

Шоу-бизнес,Видео,Ольга Бузова,
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