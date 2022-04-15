Собчак назвала виновных в отмене концерта Сабурова в США

Ксения Собчак раскрыла подробности отмены концерта комика Нурлана Сабурова в Чикаго. По ее словам, в ситуацию вмешались сразу несколько украинских представительств. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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«Концерт формально решили перенести на неопределенный срок — только вот произошло это после того, как в дело вмешались: украинские консулы, украинская диаспора, представитель украинского Национального Конгресса и «огромное количество «благодарных» зрителей Сабурова», - написала она.

Журналист напомнила, что концерт Сабурова отменили после его шутки над активисткой, которая выразила свою позицию о событиях на Украине. Кроме того, она приложила скриншот, где маркетинг-менеджер чикагского концертного зала North Short Center, в котором должен был выступать Сабуров, в мягкой форме отказывает артисту в проведении выступления, которое должно было состояться 16 апреля.