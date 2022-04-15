Концерт российского комика в США сорвала украинская диаспора

Последние дни в Сети обсуждают концерты комика Нурлана Сабурова, который подвергся провокациям со стороны агрессивно настроенных фанатов. Они срывают выступления, задавая юмористу неудобные для него вопросы.

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Мини-тур артиста по городам Соединенных Штатов оборачивается скандалом: сначала Сабурову выкрикивали из зала вопросы о его отношении к специальной операции на Украине, после чего в другом городе девушка в платье, якобы выпачканном «кровью», выбежала на сцену, попытавшись устроить дебош. Сабуров отреагировал на ее появление неуместной и неловкой шуткой, за что также был раскритикован в соцсетях.

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В ближайшие дни должны были состояться и другие концерты комика, в частности, в Чикаго. Но выступления не будет. Об этом сообщили организаторы: оказалось, что мероприятие отменили после встречи с украинским консулом и представителями диаспоры.

— Концерт клоуна в Чикаго отменен! Мэр города и концертная площадка подтвердили отмену! Официально «отложили на неопределенное время», но на самом деле это отмена. Это благодаря давлению украинской диаспоры, как минимум двух консулов Украины, Украинского национального конгресса и огромного количества «благодарных» зрителей Сабурова. Все вместе мы создали прецедент, а в США очень любят прецеденты, — сообщил один из общественных деятелей Дэниел Тонкопи.

В доказательство он предъявил скриншот письма маркетинг-менеджера зала Чикаго, где должно было проходить мероприятие. Он подтвердил, что концерт Сабурова переносится на неопределенное время.

Другие концерты комика должны состояться 15–17 апреля. Еще планируются выступления в Майами и Нью-Йорке. Стоимость билетов варьируется от 70 до 175 долларов, сообщает издание Starhit.

СМИ подсчитали, сколько денег потерял Максим Галкин из-за отмены концертов в РФ. Телеведущий и юморист второй месяц живет со своей женой и легендой эстрады Аллой Пугачевой в Израиле. На Святую землю пара переехала в конце февраля. Чтобы было на что жить, Галкин организовал гастроли, которые пройдут в первой декаде июня.