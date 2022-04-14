Лолита заявила, что Украина предала ее

«Я человек, который уже шесть лет запрещен к въезду на свою родину, а мне вот в интернете пишут "вы предали свою родину". А для начала родина предала меня, если говорить серьезно. Я-то туда не на работу, у меня мама, которой 79 лет, дочка. Поэтому у меня к этому никакого отношения. Мне все равно, какие постановления. Мне лишь бы не стреляли, не убивали и решили вопрос с националистами. А уж, на каком языке — хоть глухонемые все», — сказала Лолита.