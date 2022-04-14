Лолита заявила, что Украина предала ее

Певица Лолита Милявская отреагировала на предложение Верховной рады Украины запретить российскую музыку на местном радио и в общественных местах, в том числе в кафе, кинозалах и общественном транспорте. В эфире радиостанции «Говорит Москва» она заявила, что инициатива ее никак не касается, поскольку ей давно запретили посещать страну и родственников там.
«Я человек, который уже шесть лет запрещен к въезду на свою родину, а мне вот в интернете пишут "вы предали свою родину". А для начала родина предала меня, если говорить серьезно. Я-то туда не на работу, у меня мама, которой 79 лет, дочка. Поэтому у меня к этому никакого отношения. Мне все равно, какие постановления. Мне лишь бы не стреляли, не убивали и решили вопрос с националистами. А уж, на каком языке — хоть глухонемые все», — сказала Лолита.
Она отметила, что «не билась за возможность работать, не писала покаянных писем с просьбой пустить ее на Украину».
«Если моя родина приняла решение, что я там нафиг не нужна, значит, я там не нужна», — добавила Лолита.
Также по словам певицы, целью законопроекта о запрете российской музыки на украинском радио и в общественных местах является психологическое давление на людей. Лолита уверена, что запретить гражданам говорить на русском языке невозможно, так как для многих жителей страны он является родным языком.