Пригожин отреагировал на отъезд Пугачевой из России

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на отъезд певицы Аллы Пугачевой в Израиль с семьей. О своей позиции он рассказал Telegram-каналу «Звездач».

Фото: Anton Belitsky / Globallookpress.com Anton Belitsky / Globallookpress.com

Продюсер заявил, что Пугачева много трудилась, добилась популярности, и имеет право отдохнуть и насладиться общением с детьми.

«Российское государство законодательно не запрещает иметь двойное или тройное гражданство и находиться на любой другой территории. Шесть миллионов граждан России, как минимум, находятся на территории западных стран», — сказал Пригожин.

По данным СМИ, Пугачева с мужем, артистом Максимом Галкиным, и детьми, находятся в Израиле более месяца. MK.RU со ссылкой на анонимного собеседника сообщает, что звездная семья постоянно проживает в городе Хайфа.