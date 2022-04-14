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31 минуту назад

Пригожин отреагировал на отъезд Пугачевой из России

Мослента

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отреагировал на отъезд певицы Аллы Пугачевой в Израиль с семьей. О своей позиции он рассказал Telegram-каналу «Звездач».

Пригожин отреагировал на отъезд Пугачевой из России
Фото:  Anton Belitsky / Globallookpress.com Anton Belitsky / Globallookpress.com

Продюсер заявил, что Пугачева много трудилась, добилась популярности, и имеет право отдохнуть и насладиться общением с детьми.

«Российское государство законодательно не запрещает иметь двойное или тройное гражданство и находиться на любой другой территории. Шесть миллионов граждан России, как минимум, находятся на территории западных стран», — сказал Пригожин.

СМИ раскрыли отношение местных к уехавшей в Израиль семье Пугачевой

По данным СМИ, Пугачева с мужем, артистом Максимом Галкиным, и детьми, находятся в Израиле более месяца. MK.RU со ссылкой на анонимного собеседника сообщает, что звездная семья постоянно проживает в городе Хайфа.

Сама Пугачева ранее заявила, что временный отъезд за границу не является переселением.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Иосиф Пригожин,Алла Пугачева,
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