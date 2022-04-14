В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 81.29EUR 88.00
Войти в почту
35 минут назад

Лазарев ответил на слухи об эмиграции

Елена Прошина

Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о своем отъезде из России, первоисточником которых стал бывшей муж телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров. Опровержение слухам исполнитель опубликовал в своем Telegram-канале.

Лазарев ответил на слухи об эмиграции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Омаров заявил, что Лазарев покинул страну и процитировал его слова: «Я уезжаю из России, так как не хочу, чтобы меня везде ненавидели из-за выходок РФ на Украине». Но сам певец, услышав данные новости, назвал их полным фейком.

«Официально заявляю! Это не моя прямая речь! Я никогда не делал подобных заявлений. Я — русский! И никогда этого не стыдился. Я искренне люблю Россию! Она вырастила меня как сильную личность и известного артиста, который дважды представлял свою страну на конкурсе "Евровидение", отстаивал ее честь на музыкальной арене и с гордостью нес российский флаг. Я доказывал не просто словом, а делом. Я 25 лет работаю в России, в музыкальной сфере, и делаю свое дело честно, на сто процентов для зрителя и во благо!» — написал Лазарев.

Певец также попросил общественность не верить сомнительным источникам и не «вестись на фейки и провокации». По мнению Лазарева, в условиях происходящих сегодня в мире событий и «невероятной злости и русофобии», задача всех россиян «быть сплоченными и поддерживать друг друга».

Шоу-бизнес,Курбан Омаров,Сергей Лазарев,Ксения Бородина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители