Лазарев ответил на слухи об эмиграции

Певец Сергей Лазарев прокомментировал сообщения о своем отъезде из России, первоисточником которых стал бывшей муж телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров. Опровержение слухам исполнитель опубликовал в своем Telegram-канале.
Ранее Омаров заявил, что Лазарев покинул страну и процитировал его слова: «Я уезжаю из России, так как не хочу, чтобы меня везде ненавидели из-за выходок РФ на Украине». Но сам певец, услышав данные новости, назвал их полным фейком.
«Официально заявляю! Это не моя прямая речь! Я никогда не делал подобных заявлений. Я — русский! И никогда этого не стыдился. Я искренне люблю Россию! Она вырастила меня как сильную личность и известного артиста, который дважды представлял свою страну на конкурсе "Евровидение", отстаивал ее честь на музыкальной арене и с гордостью нес российский флаг. Я доказывал не просто словом, а делом. Я 25 лет работаю в России, в музыкальной сфере, и делаю свое дело честно, на сто процентов для зрителя и во благо!» — написал Лазарев.
Певец также попросил общественность не верить сомнительным источникам и не «вестись на фейки и провокации». По мнению Лазарева, в условиях происходящих сегодня в мире событий и «невероятной злости и русофобии», задача всех россиян «быть сплоченными и поддерживать друг друга».