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37 минут назад

Сестра Жанны Фриске раскрыла необычное имя дочери

Газета.Ru

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья раскрыла необычное имя дочери, которая родилась 8 апреля 2022 года. Артистка рассказала в Telegram-канале, что назвала девочку Луной и объяснила свое решение.

Сестра Жанны Фриске раскрыла необычное имя дочери
Фото: @nataliafriske / Telegram@nataliafriske / Telegram

«Я очень долго выбирала имя, хотела, чтобы оно малышке подходило, было необычное и было созвучно с нашей фамилией. Случайно увидела это имя и просто влюбилась, и не представляла, что мою дочь будут звать как-то иначе. Знакомьтесь, моя маленькая вселенная, Фриске Луна Александровна. P.S. Ударение на «У», — поделилась она.

nataliafriske/Telegram

Наталья Фриске также показала в соцсетях свидетельство о рождении ребенка.

С отцом дочери певица рассталась несколько месяцев назад. Бывшие возлюбленные не общаются. Певица не жалеет о своем решении, как она рассказывала подписчикам в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).

Сестра Жанны Фриске пережила три замершие беременности и неудачное ЭКО. В то время она была замужем за сотрудником МЧС Сергеем Вшивковым. У супругов была генетическая несовместимость. Невозможность иметь детей и стала одной из причин их развода. Наталья говорила об этом в передаче «Звезды сошлись» на НТВ.

Ранее предполагаемый отец ребенка Натальи Фриске обратился к ней в соцсетях.

Наталья Фриске,Жанна Фриске,
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