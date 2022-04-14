Владимир Фриске обвинил Шепелева в растрате наследства внука

Отец певицы Жанны Фриске Владимир обвинил мужа артистки — телеведущего Дмитрия Шепелева — в растрате наследства внука Платона. В беседе с Woman.ru он сообщил , что на счете мальчика мать оставляла 200 тысяч евро, но сейчас там лежит всего шесть евро.

«За Платона душа болит, конечно. Ждем, когда он придет. А он придет, у нас его квартира. Я знаю, что его оставят без денег. Все Жаннины деньги он (Шепелев) забрал и потратил. Она оставляла на счете для Платона 200 тысяч евро, теперь там лежит шесть. Так что ему нечего дать Платону, когда он вырастет», — приводятся в материале слова Фриске.

«За Платошку он цеплялся, потому что Жанна оставила хорошее приданое. А теперь ни работы, ничего. Ходит языком мелет. Сейчас еще готовим документы в суд по встрече с Платоном», —заключил Фриске.

Певица скончалась от злокачественной опухоли мозга в 2015 году, когда ее сыну исполнилось два года. После смерти Жанны между ее родителями и гражданским мужем возник конфликт. Шепелев обвинял родителей артистки, что они не прилетели к ней в США, пиарились на имени знаменитости. В ответ Фриске называли мужа певицы проходимцем и подозревали, что он показывал больную певицу папарацци. Затем началась война за деньги, которые были перечислены благотворительным фондом на лечение артистки и в итоге телеведущий перестал позволять родителям жены видеться с Платоном. Сейчас же Фриске планируют подавать в суд, чтобы установить время общения с внуком.