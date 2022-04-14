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1 час назад

Киркоров обрадовался уходу брендов из России: «Я даже перекрестился»

РИА "ФедералПресс"

Филипп Киркоров в интервью «Комсомольской правде» рассказал, как на его шопоголизме отразится уход западных брендов из России.

Киркоров обрадовался уходу брендов из России: «Я даже перекрестился»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не могу себе позволить (даже в мыслях) выйти на сцену сразу из машины, не переодеваясь. Сейчас, когда иностранные бренды нам запретили поставки, я даже перекрестился. Слава богу, теперь потрачу деньги на постановку юбилейного шоу», – заявил певец.

В интервью «Комсомольской правде» Киркоров также анонсировал свои ближайшие выступления по случаю 55-летнего юбилея, которые пройдут с 15 по 17 апреля на питерской концертной площадке «Октябрьский» и с 27 по 30 апреля в Кремлевском дворце.

Артист пообещал представить свои самые роскошные наряды, в разное время сшитые для него великими кутюрье Dolce&Gabbana, Balmain, Phillip Plein, Валентина Юдашкина и так далее. Ранее Nation News приводил слова Филиппа Киркорова, который прокомментировал отъезд Аллы Пугачевой в Израиль.

Шоу-бизнес,Валентин Юдашкин,Алла Пугачева,Филипп Киркоров,
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