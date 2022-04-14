Киркоров обрадовался уходу брендов из России: «Я даже перекрестился»

Филипп Киркоров в интервью «Комсомольской правде» рассказал, как на его шопоголизме отразится уход западных брендов из России.

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«Не могу себе позволить (даже в мыслях) выйти на сцену сразу из машины, не переодеваясь. Сейчас, когда иностранные бренды нам запретили поставки, я даже перекрестился. Слава богу, теперь потрачу деньги на постановку юбилейного шоу», – заявил певец.

В интервью «Комсомольской правде» Киркоров также анонсировал свои ближайшие выступления по случаю 55-летнего юбилея, которые пройдут с 15 по 17 апреля на питерской концертной площадке «Октябрьский» и с 27 по 30 апреля в Кремлевском дворце.