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10 минут назад

Актриса Ольга Ломоносова снялась топлес

Газета.Ru

Российская актриса Ольга Ломоносова, известная по роли Киры Воропаевой в сериале «Не родись красивой», снялась топлес и опубликовала один из кадров в соцсетях в день рождения сына. Она заявила, что имеет право участвовать в таких фотосессиях, добавив, что младшему ребенку исполнилось 5 лет.

Актриса Ольга Ломоносова снялась топлес
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press, olgalomonosovaa/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)Komsomolskaya Pravda/Global Look Press, olgalomonosovaa/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

«Имею право. Сыну 5 лет», — написала она.

Артистка воспитывает троих детей с режиссером Павлом Сафоновым. В 2006 году у пары родилась дочь Варвара, а через пять лет — девочка Александра. И в апреле 2017 года Ломоносова стала мамой в третий раз, сына она навала Федором.

Актриса рассказывала, что в юношеские годы реализовала мечты своей мамы и стала артисткой балета. В 1998 году она с отличием окончила Киевское хореографическое училище, а потом работала в Москве в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко. Позже Ломоносова поступила в Театральное училище им. Щукина и начала сниматься в кино.

Ранее Майли Сайрус появилась топлес на обложке журнала.

Шоу-бизнес,Ольга Ломоносова,Майли Сайрус,Павел Сафонов,
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