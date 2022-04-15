Александр Васильев рассказал о самочувствии после гипертонического криза

14 апреля стало известно, что историк моды Александр Васильев перенес гипертонический криз. Он подтвердил эту информацию и поделился новостями о своем самочувствии в беседе с "Пятым каналом".

Также он добавил, что действительно столкнулся с повышенным давлением и аритмией сердца. Сообщалось, что после того, как медики диагностировали эксперту по стилю гипертонический криз, он отказался от госпитализации. Сейчас, по словам Васильева, он наблюдается у врачей кардиологического научного центра в Москве. В конце марта историк моды вернулся в Россию из Парижа. Съемки новых выпусков "Модного приговора" пока остановлены из-за ухода зарубежных брендов с российского рынка.