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42 минуты назад

Александр Васильев рассказал о самочувствии после гипертонического криза

Газета.Ruиещё 2

14 апреля стало известно, что историк моды Александр Васильев перенес гипертонический криз. Он подтвердил эту информацию и поделился новостями о своем самочувствии в беседе с "Пятым каналом".

Александр Васильев рассказал о самочувствии после гипертонического криза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я прошел курс терапии. Это было на нервной почве. Температуры никакой, головокружения нет, и сердце работает нормально", - рассказал Васильев.

Также он добавил, что действительно столкнулся с повышенным давлением и аритмией сердца. Сообщалось, что после того, как медики диагностировали эксперту по стилю гипертонический криз, он отказался от госпитализации. Сейчас, по словам Васильева, он наблюдается у врачей кардиологического научного центра в Москве. В конце марта историк моды вернулся в Россию из Парижа. Съемки новых выпусков "Модного приговора" пока остановлены из-за ухода зарубежных брендов с российского рынка.

Шоу-бизнес,Александр Васильев,
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