У Александра Васильева случился гипертонический криз

У ведущего шоу «Модный приговор» Александра Васильева диагностировали гипертонический криз. Как сообщает МК, от госпитализации историк моды отказался.
«Да, он перенервничал, но причину вам передать не могу, так как нет полномочий», — передает издание слова источника.
Недомогание из-за повышения артериального давления искусствовед почувствовал 1 апреля, после чего вызвал скорую помощь.
Также сообщается, что Васильеву уже лучше, и телеведущий отправился на отдых в Турцию. В конце марта он вернулся из Парижа и устроил шопинг в Москве. Историк моды рассказал, что обратил внимание на российских дизайнеров после ухода многих зарубежных брендов.
В марте «Модный приговор» пропал из сетки вещания Первого канала. Васильев объяснил это закрытием модных магазинов в России, которые привозили нужный для съемок товар с Запада.