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23 минуты назад

МК: у Александра Васильева случился гипертонический криз

Газета.Ru

У ведущего шоу «Модный приговор» Александра Васильева диагностировали гипертонический криз. Как сообщает МК, от госпитализации историк моды отказался.

У Александра Васильева случился гипертонический криз
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Да, он перенервничал, но причину вам передать не могу, так как нет полномочий», — передает издание слова источника.

Модельер Васильев вернулся в Москву из Парижа

Недомогание из-за повышения артериального давления искусствовед почувствовал 1 апреля, после чего вызвал скорую помощь.

Также сообщается, что Васильеву уже лучше, и телеведущий отправился на отдых в Турцию. В конце марта он вернулся из Парижа и устроил шопинг в Москве. Историк моды рассказал, что обратил внимание на российских дизайнеров после ухода многих зарубежных брендов.

В марте «Модный приговор» пропал из сетки вещания Первого канала. Васильев объяснил это закрытием модных магазинов в России, которые привозили нужный для съемок товар с Запада.

Шоу-бизнес,Александр Васильев,Первый канал,
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