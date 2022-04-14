У Александра Васильева случился гипертонический криз

«Да, он перенервничал, но причину вам передать не могу, так как нет полномочий», — передает издание слова источника.

Также сообщается, что Васильеву уже лучше, и телеведущий отправился на отдых в Турцию. В конце марта он вернулся из Парижа и устроил шопинг в Москве. Историк моды рассказал, что обратил внимание на российских дизайнеров после ухода многих зарубежных брендов.