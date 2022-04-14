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55 минут назад

«Позор»: Собчак оценила интервью Хаматовой в Латвии

Мария Иванова

Журналистка Ксения Собчак поддержала актрису Чулпан Хаматову после интервью латвийской программе Kultūrdeva. В своем Telegram-канале Собчак назвала требования к Хаматовой «позором» и «общественным надзором».

«Позор»: Собчак оценила требования к Хаматовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Актриса и учредительница благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова ранее покинула Россию и рассказала о своем решении в интервью YouTube-каналу «Скажи Гордеевой». Она уволилась из «Современника» и вошла в труппу Нового Рижского театра.

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Позже Хаматова дала интервью латвийской журналистке Генриетте Верхоустинске.

«У вас есть сейчас такая возможность высказаться, какой-то вектор должен быть. <…> У вас столько поклонников, столько последователей, у вас есть возможность раскрывать им глаза», - сказала актрисе Верхоустинска.

«Мне кажется, интервью «Скажи Гордеевой» поставило все точки над i. Я даже не понимаю, что еще я должна артикулировать?» - ответила актриса.

Хаматова подчеркнула, что выступила против действий российских властей, уехала и ее все еще пытаются спровоцировать и запугать. Актриса спросила, должна ли она высказывать свою позицию каждый день.

«В принципе, наверное, да», - ответила журналистка.

Комментируя отрывок из интервью, Собчак заявила, что у людей есть «отвратительное свойство - откусывать руку по локоть, когда им протягивают мизинец».

«Тебе мало просто признать что-то, тебе надо стать рабом правды, ее служителем, искупить предыдущие годы молчания Правильным поведением. Вот только даже если помощница интеллигентнейшей Чулпан начнёт каждый день выдавать сводки с полей в инсте, им все равно будет мало. Скоро они будут требовать, чтобы она извинялась каждый день, а потом проклинать за то, что делает это недостаточно искренне, слишком тускло блестят слёзы, слишком тихо слышен плач», - написала Собчак (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Журналистка сравнила это с «общественным надзором».

«Много ты сказал или мало, сколько раз осудил, как именно призвал? Позор», - заявила она.

Шоу-бизнес,Чулпан Хаматова,Ксения Собчак,
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