«Позор»: Собчак оценила требования к Хаматовой

«Тебе мало просто признать что-то, тебе надо стать рабом правды, ее служителем, искупить предыдущие годы молчания Правильным поведением. Вот только даже если помощница интеллигентнейшей Чулпан начнёт каждый день выдавать сводки с полей в инсте, им все равно будет мало. Скоро они будут требовать, чтобы она извинялась каждый день, а потом проклинать за то, что делает это недостаточно искренне, слишком тускло блестят слёзы, слишком тихо слышен плач», - написала Собчак (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).