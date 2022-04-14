Дилара ответила на слухи о разделе имущества с Моргенштерном

После подтверждения слухов о разводе Моргенштерна и Дилары, теперь в Сети заговорили о разделе имущества звездной пары. Однако эту информацию опровергла теперь уже бывшая жена рэпера. Об этом пишет «Газета.ру».
«Забавно, что вы все думаете, что я хочу навариться на Алишере. Из этого брака я ничего материального не вынесла, хотя могла бы. Это не было целью, я сама достаточно зарабатываю», — рассказала Дилара.
Напомним, новость о разводе Дилара подтвердила 9 апреля. В своем YouTube-канале она опубликовала видеозапись, в которой рассказала о расставании с Моргенштерном. Девушка отметила, что причиной разрыва стали разные характеры.
По ее словам, бывшие супруги сумели сохранить дружеские отношения, поэтому развод с рэпером будет проходить мирно. В свою очередь Моргенштерн выпустил новый трек «Селяви», в котором намекнул на расставание с супругой. Брак пары продлился всего семь месяцев.