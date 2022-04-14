Ивлев забрал молодую жену и дочь из роддома

«Мы едем домой. Девчонка у нас с характером! Сама решает как ей лучше и когда пора (она появилась на свет чуть раньше срока, — прим. ред.). Немного приду в себя и уже дома поделюсь с вами этой увлекательной историей» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — сообщила Ивлева.