Ивлев забрал молодую жену и дочь из роддома

Валерия заявила, что их наследница «с характером»
Шеф-повар Константин Ивлев 10 апреля стал многодетным отцом. Его молодая супруга Валерия Ивлева подарила ему дочь Нику.
От предыдущих отношений у знаменитости уже есть сын Матвей и дочь Мария. Сегодня Валерия рассказала в своем личном блоге, что они с малышкой покидают роддом. Звезда поделилась снимком, где она улыбается и показывает пальцем на новорожденного ребенка, которого предпочла скрыть за стикером.
«Мы едем домой. Девчонка у нас с характером! Сама решает как ей лучше и когда пора (она появилась на свет чуть раньше срока, — прим. ред.). Немного приду в себя и уже дома поделюсь с вами этой увлекательной историей» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — сообщила Ивлева.
Ранее жена Константина рассказала, что они с мужем сразу выбрали имя ребенку, когда узнали о том, что у них будет девочка. По словам Валерии, они не хотели называть наследницу экзотическим именем, как это сейчас модно.