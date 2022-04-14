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1 час назад

Ивлеева высказалась об эмиграции из России

Lenta.ru

Популярная российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева высказалась о том, планирует ли она уезжать из России. Мыслями об эмиграции она поделилась в своем Telegram-канале.

Ивлеева высказалась об эмиграции из России
Фото: GlobalLookPressGlobalLookPress

«Я и не покидала Россию. Тут мой дом, я тут живу», — ответила Ивлеева на вопрос подписчика о том, намерена ли она переезжать. Другие подробности она не сообщила.

В начале апреля блогерша рассказала о путешествии в Турцию. Ивлеева заявила, что отправилась в страну в связи с рабочей поездкой и пробудет за рубежом недолго. После этого ряд СМИ сообщил о том, что ведущая «покинула Россию».

Ранее об эмиграции высказалась ведущая программы «Время покажет» на Первом канале Екатерина Стриженова. Она опровергла информацию о своем переезде из России в Армению и заявила, что приезжала в страну в отпуск.

30 марта слухи о своей эмиграции также опровергла актриса и ведущая Юлия Меньшова. Она заявила, что находится в Москве.

Анастасия Ивлеева,Екатерина Стриженова,Юлия Меньшова,Первый канал,
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