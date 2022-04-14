Ивлеева высказалась об эмиграции из России

Популярная российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева высказалась о том, планирует ли она уезжать из России. Мыслями об эмиграции она поделилась в своем Telegram-канале.

Фото: GlobalLookPress GlobalLookPress

«Я и не покидала Россию. Тут мой дом, я тут живу», — ответила Ивлеева на вопрос подписчика о том, намерена ли она переезжать. Другие подробности она не сообщила.

В начале апреля блогерша рассказала о путешествии в Турцию. Ивлеева заявила, что отправилась в страну в связи с рабочей поездкой и пробудет за рубежом недолго. После этого ряд СМИ сообщил о том, что ведущая «покинула Россию».

Ранее об эмиграции высказалась ведущая программы «Время покажет» на Первом канале Екатерина Стриженова. Она опровергла информацию о своем переезде из России в Армению и заявила, что приезжала в страну в отпуск.