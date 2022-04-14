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25 минут назад

Филипп Киркоров рассказал о браке с Аллой Пугачевой

Lenta.ru

Эстрадный певец Филипп Киркоров прокомментировал свой 10-летний брак с певицей Аллой Пугачевой. Своим мнением он поделился в интервью для «Комсомольской правда», опубликованном на сайте kp.ru.

Киркоров рассказал о браке с Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Исполнитель сказал, что в последний раз виделся с Пугачевой около трех лет назад. Он отметил, что пути экс-супругов давно разошлись, но это не мешает ему с теплотой вспоминать их отношения.

«Я всегда буду говорить "спасибо" судьбе за то, что она подарила мне десять потрясающих лет с этой великой женщиной. Рядом с Аллой я получил колоссальный профессиональный опыт. И, самое главное, я действительно был любим. Скажу одну фразу, и на этом мы поставим точку на теме моей красивой истории любви: "Я хотел тебя возненавидеть, но не смог даже разлюбить"», — заявил 54-летний артист.

Киркоров признался, что ему потребовалось много времени, чтобы восстановиться после развода с Пугачевой.

«Я был так серьезно поставлен жизнью на место, что теперь очень боюсь чувства влюбленности. Самое страшное после этого — осознание, что ты не нужен человеку, в котором очень нуждаешься. Я этот болезненный период прожил в своей жизни», — подытожил певец.

Ранее Филипп Киркоров вступил в шуточную перепалку с ведущей Региной Тодоренко. Это произошло во время съемок теле-шоу «Маска».

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