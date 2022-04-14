Киркоров рассказал о браке с Пугачевой

«Я всегда буду говорить "спасибо" судьбе за то, что она подарила мне десять потрясающих лет с этой великой женщиной. Рядом с Аллой я получил колоссальный профессиональный опыт. И, самое главное, я действительно был любим. Скажу одну фразу, и на этом мы поставим точку на теме моей красивой истории любви: "Я хотел тебя возненавидеть, но не смог даже разлюбить"», — заявил 54-летний артист.