Иосиф Пригожин: «Вырвусь в Израиль на еврейскую пасху»

Продюсер хочет поскорее увидеться с матерью.
Продюсер Иосиф Пригожин признался, что совсем скоро собирается улететь в Израиль. Об этом он рассказал изданию Teleprogramma.pro.
Дело в том, что мать продюсера уже несколько лет живет в Израиле. А в последнее время она стала плохо себя чувствовать, поэтому Пригожин хочет поскорее увидеться с родственницей. Иосиф отметил, что женщина потеряла 70% зрения и чувствует себя «постольку-поскольку». Продюсер добавил, что каждый день звонит маме и старается навещать ее как можно чаще.
«У нас до мая очень плотный график. Надеюсь, вырвусь в Израиль на еврейскую пасху. Вот планируем», — сообщил Пригожин.
В этом году этот праздник проходит с 15 по 23 апреля.