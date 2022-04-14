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53 минуты назад

Иосиф Пригожин: «Вырвусь в Израиль на еврейскую пасху»

WomanHit.ru

Продюсер хочет поскорее увидеться с матерью.

Иосиф Пригожин: «Вырвусь в Израиль на еврейскую пасху»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин признался, что совсем скоро собирается улететь в Израиль. Об этом он рассказал изданию Teleprogramma.pro.

Дело в том, что мать продюсера уже несколько лет живет в Израиле. А в последнее время она стала плохо себя чувствовать, поэтому Пригожин хочет поскорее увидеться с родственницей. Иосиф отметил, что женщина потеряла 70% зрения и чувствует себя «постольку-поскольку». Продюсер добавил, что каждый день звонит маме и старается навещать ее как можно чаще.

«У нас до мая очень плотный график. Надеюсь, вырвусь в Израиль на еврейскую пасху. Вот планируем», — сообщил Пригожин.

В этом году этот праздник проходит с 15 по 23 апреля.

Шоу-бизнес,Иосиф Пригожин,
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