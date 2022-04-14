Иосиф Пригожин: «Вырвусь в Израиль на еврейскую пасху»

Дело в том, что мать продюсера уже несколько лет живет в Израиле. А в последнее время она стала плохо себя чувствовать, поэтому Пригожин хочет поскорее увидеться с родственницей. Иосиф отметил, что женщина потеряла 70% зрения и чувствует себя «постольку-поскольку». Продюсер добавил, что каждый день звонит маме и старается навещать ее как можно чаще.