Покинувшая Россию Литвинова нашла работу в Париже

Больше месяца назад актриса Рената Литвинова уехала во Францию. В Париже звезда навещает друзей, посетила клинику и уже нашла работу. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Фото: ТАСС ТАСС

По словам актрисы, во Франции она уделяет много времени своему здоровью, но и про творчество не забывает. Знаменитость снимается в фильме, посвященном творчеству грузинского дизайнера, креативного директора французского модного дома Balenciaga Демны Гвасалия.

«Ненавижу безделье (между моими больничными делами и написанием нового — кстати, скоро начну чтения) — снимаем небольшой фильм в костюмах любимого Дэмны Balenciaga - и встречаю много талантливых людей», — написала Литвинова.