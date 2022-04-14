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1 час назад

Покинувшая Россию Литвинова нашла работу в Париже

Елена Прошина

Больше месяца назад актриса Рената Литвинова уехала во Францию. В Париже звезда навещает друзей, посетила клинику и уже нашла работу. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Покинувшая Россию Литвинова нашла работу в Париже
Фото: ТАССТАСС

По словам актрисы, во Франции она уделяет много времени своему здоровью, но и про творчество не забывает. Знаменитость снимается в фильме, посвященном творчеству грузинского дизайнера, креативного директора французского модного дома Balenciaga Демны Гвасалия.

«Ненавижу безделье (между моими больничными делами и написанием нового — кстати, скоро начну чтения) — снимаем небольшой фильм в костюмах любимого Дэмны Balenciaga - и встречаю много талантливых людей», — написала Литвинова.

Напомним, Литвинова уехала из России несколько недель назад. В МХТ, где служит актриса отменили ближайшие гастрольные спектакли с ее участием. Позже в пресс-службе театра сообщили, что в спектакле «Северный ветер» вместо Литвиновой сыграет Софья Эрнст. Постановка пройдет 16 апреля в столице Узбекистана, Ташкенте.

Шоу-бизнес,Рената Литвинова,
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