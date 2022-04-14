Бузова не разрешает себе давать деньги бездомным

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что ей нелегко даются деньги, в связи с чем раздавать их она не готова, в том числе бездомным. Об этом сообщает издание "СтарХит".

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"Делать добро - это не дать бомжу тысячу рублей! Это, наоборот, медвежья услуга! Потому что он пойдет, купит на эту тысячу рублей водки", - объяснила артистка в эфире шоу "Ночной контакт".

При этом от благотворительности Бузова не отказывается, отметили в издании. Певица помогает финансово детям и малоимущим семьям, добавили журналисты. Не поясняется, в какие фонды или организации она перечисляет свои деньги нуждающимся в поддержке.