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25 минут назад

Бузова не разрешает себе давать деньги бездомным

Газета.Ru

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что ей нелегко даются деньги, в связи с чем раздавать их она не готова, в том числе бездомным. Об этом сообщает издание "СтарХит".

Бузова не разрешает себе давать деньги бездомным
Фото: РИА НОВОСТиРИА НОВОСТи

"Делать добро - это не дать бомжу тысячу рублей! Это, наоборот, медвежья услуга! Потому что он пойдет, купит на эту тысячу рублей водки", - объяснила артистка в эфире шоу "Ночной контакт".

При этом от благотворительности Бузова не отказывается, отметили в издании. Певица помогает финансово детям и малоимущим семьям, добавили журналисты. Не поясняется, в какие фонды или организации она перечисляет свои деньги нуждающимся в поддержке.

Ранее стало известно, что Бузова готова выйти замуж в 2022 году. Также Бузова посетовала на склонность к полноте. Она призналась, что следит за своим весом с подросткового возраста.

Шоу-бизнес,Ольга Бузова,
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