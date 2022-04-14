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40 минут назад

Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на дне рождения дочери

Вечерняя Москва

Поклонники заподозрили, что модель Ирина Шейк и актер Брэдли Купер снова вместе.

Ирина Шейк и Брэдли Купер воссоединились на дне рождения дочери
Фото: globallookpressgloballookpress

Так, звезда мирового подиума выложила в социальные сети фото, на котором она празднует день рождения своей дочери.

В кадре звездная мать позирует с аниматором в костюме единорога. Также на фото попало зеркало, в котором видно отражение бывшего возлюбленного Шейк — Брэдли Купера. Он также является отцом малышки-именинницы. Именно эта деталь дала поклонникам пары надежду на возобновление их отношений, передает Пятый канал.

Напомним, Ирина Шейк ранее состояла в отношениях с Брэдли Купером, у них есть общая дочь Лея. Пара рассталась в 2019 году.

В конце мая 2021 года СМИ заподозрили Ирину Шейк в романе с рэпером Канье Уэстом, бывшим мужем Ким Кардашьян. Звезды подогрели слухи, появившись вместе во Франции на отдыхе в день рождения рэпера.

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