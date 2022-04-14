Прохор Шаляпин указал на «отсутствие мозгов» у Виктора Дробыша

— Все-таки человеку за 50, уже должны появляться мозги. Да, может, я действительно устраиваю фрик-шоу со своими бабушками, веселю людей, но, извините, если меня не пустили на сцену. Мне просто не дали ни единого шанса даже рта раскрыть, — заметил бывший протеже специалиста в интервью Пятому каналу.