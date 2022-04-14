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58 минут назад

СМИ раскрыли отношение местных к уехавшей в Израиль семье Пугачевой

Елена Прошина

Алла Пугачева и Максим Галкин, переехавшие с детьми в Израиль, живут там спокойной, тихой жизнью. Звезд даже не узнают на улицах. Об этом пишет «Комсомольская правда».

СМИ раскрыли отношение местных к уехавшей в Израиль семье Пугачевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звездное семейство поселилось в роскошной вилле в городе Герцлия. Однако горожане не испытывают особого энтузиазма, увидев российских знаменитостей на улице. Израильтяне оказались равнодушными к звездам из России. Пугачеву здесь помнят лишь старики, а молодежи интересны другие кумиры. К тому же в Израиле есть много своих знаменитостей.

Об этом свидетельствует недавняя прогулка певицы вместе с семьей. В Сети появилось фото, где Пугачева и Галкин с двумя детьми свободно, без охраны, прогуливаются по улицам Герцлии и никому до них нет дела. Семейство попало в кадр совершенно случайно, когда кто-то делал селфи.

Напомним, Пугачева с семьей уехала в Израиль после того, как Галкин выступил против спецоперации на Украине. По слухам, с телеведущим прекратил сотрудничество Первый канал, к тому же он потерял рекламные контракты.

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Однако Галкин нашел чем заработать на чужбине. Юморист планирует отправиться в гастрольный тур по израильским городам. У шоумена запланировано несколько концертов, однако, по слухам, билеты на них продаются плохо.

Шоу-бизнес,Максим Галкин,Алла Пугачева,Первый канал,
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