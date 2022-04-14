Игоря Николаева высмеяли за «переезд» во «ВКонтакте»

Певец и композитор Игорь Николаев подвергся нападкам интернет-пользователей после заявления о планах начать жизнь с чистого листа и «переезда» в другую соцсеть. Об этом пишет «Пятый канал».

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Николаев пожаловался, что ему трудно привыкнуть к «ВКонтакте», куда он вынужден был «переехать».

«С чистого листа. Пока как-то все непонятно. Буду пытаться обустраиваться на новом месте», - написал певец.

При этом некоторые интернет-пользователи отметили, что Николаеву не стоило делать заявлений о «переезде».

«Он уже из себя ничего не представляет ни как композитор, ни как певец. Кончилась его эпоха», - считают они.

Также пользователей соцсетей удивило, что певец не последовал за своей давней подругой Аллой Пугачевой и не уехал из России.

После начала спецоперации на Украине некоторые российские звезды уехали из страны. Певица Алла Пугачева, ее супруг Максим Галкин и их дети улетели в Израиль. По словам артистки, она отправилась на плановое лечение и в будущем собирается вернуться обратно.