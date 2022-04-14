"Уехало полтора юмориста": Петросян вступился за коллег

Евгений Петросян вступился за своих коллег. Его возмутило, что в последнее время в их адрес часто слышатся критические высказывания, их которых можно сделать вывод, что многие из них покинули Россию.

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Свое негодование по поводу этой ситуации он выразил в видеообращении. Евгений Ваганович отметил, что подобные слова нередко можно услышать от гостей программы Владимира Соловьева. Обычно они отзываются о юмористах пренебрежительно.

Из таких высказываний можно сделать вывод, что все выступающие в юмористическом жанре артисты "не очень хорошие люди", которые совершенно не переживают за свою страну. Евгений Ваганович не согласен с этой позицией.

"Это безобразие, я вам скажу, так говорить. Во-первых, уехало полтора юмориста", - отметил он.

Как напомнил Евгений Ваганович, за границей в настоящее время находится только Максим Галкин. Но ничего предосудительного он в этом не видит. Что касается Ивана Урганта, то его можно скорее назвать шоуменом, слово "юморист" вряд ли к нему применимо и ассоциируется с другими людьми. К тому же, по его сведениям, он уже вернулся в Россию.

Сам же Евгений Ваганович, как он подчеркнул, придерживается патриотической позиции, но не считает нужным делать громогласные заявления и привлекать внимание. Его возмущает, что сейчас он должен перед кем-то оправдываться.