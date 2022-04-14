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52 минуты назад

Монеточка отреагировала на решение суда по иску Костюшкина

Елена Прошина

Певица Монеточка заявила, что ее не напугать штрафом в размере полумиллиона рублей и она готова потерять еще больше. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Монеточка отреагировала на решение суда по иску Костюшкина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет об иске исполнителя Стаса Костюшкина к певице из-за ее песни «Мама, я не зигую». На днях суд удовлетворил иск артиста и присудил ему 500 тысяч рублей, а также возмещение судебных расходов. Композиция Монеточки была признана плагиатом, а не пародией, как утверждала сама певица.

«Меня так просто нельзя испугать штрафом в 500 тысяч. Я готова потерять гораздо больше, и уже потеряла гораздо больше, и, как видите, продолжаю петь и писать», — прокомментировала решение суда Монеточка.

Звезда рассказала, что написала песню, когда училась в школе. По ее словам, подавать в суд из-за пародии на композицию неприлично. Она указала, что коллега устроил с ней разборки после того, как она стала известной исполнительницей.

Напомним, трек «Мама, я не зигую» оказался плагиатом песни Костюшкина «Женщина, я не танцую». Экс-солист «Чая Вдвоем» подал в суд на певицу еще около года назад из-за одинакового мотива в песнях. Сторона Монеточки утверждала, что композиция является пародией. Однако музыковедческая экспертиза подтвердила, что песни идентичны на 73%, соответственно речь идет о плагиате, а не пародии.

Шоу-бизнес,Стас Костюшкин,
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