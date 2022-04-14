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7 минут назад

Родители Фриске обвинили Шепелева в растрате наследства внука

Слово и Дело

Покойная певица Жанна Фриске оставила маленькому сыну Платону 200 тысяч евро. Сейчас, по словам родителей артистки, от денег почти ничего не осталось.

Родители Фриске обвинили Шепелева в растрате наследства внука
Фото: ТАССТАСС

Фриске скончалась в 2015 году от рака мозга, когда ее наследнику было всего два года. После этого воспитанием сына начал заниматься его отец, которым является телеведущий Дмитрий Шепелев. Он запретил родным бабушке и дедушке по материнской линии встречаться с внуком. Однако те надеются на встречи с Платоном и сохранили для наследника квартиру его покойной матери.

Мальчику должен был достаться и дом в Подмосковье, который когда-то купила Фриске. Однако в 2020 году Шепелев продал эту недвижимость. По словам Владимира Фриске, отца покойной артистки, телеведущий растратил почти все наследство ребенка, пишет Woman.ru.

«За Платона душа болит, конечно. Ждем, когда он придет. А он придет, у нас его квартира. Я знаю, что его оставят без денег. Все Жаннины деньги он (Дмитрий Шепелев — Прим. ред.) забрал и потратил. Она оставляла на счете для Платона 200 тысяч евро, теперь там лежит 6. Так что ему нечего дать Платону, когда он вырастет», — посетовал дедушка.

По словам мужчины, телеведущий не имел права распоряжаться этими деньгами. Родственники певицы намерены добиться справедливости и выяснить, куда исчезли деньги.

Шоу-бизнес,Дмитрий Шепелев,Жанна Фриске,
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