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15 минут назад

Петросян призвал не говорить плохо о юмористах на фоне сообщений об их отъезде из России

Газета.Ru

Юморист и телеведущий Евгений Петросян высказал в Telegram свою точку зрения о тех, кто решил покинуть страну. В видеообращении Петросян попросил не говорить о юмористах "в небрежительном тоне" - о том, что они "показали себя нехорошо", уехав из России.

Петросян высказался по поводу бегства юмористов из России
Фото: ТАССТАСС

По его мнению, нельзя так говорить обо всех юмористах, тем более что страну покинули "полтора юмориста".

"Это что происходит у нас? Это безобразие, я вам скажу, так говорить!" — возмутился Петросян.

Он также подчеркнул, что сам никуда не уезжал из страны и продолжает работать.

"Давайте, несмотря на трудности, друг другу улыбаться", - предложил артист.

Ранее "Газета.Ru" рассказала, кто из российских звезд уехал из страны с началом спецоперации на Украине. 24 февраля о начале спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи глав ДНР и ЛНР объявил президент РФ Владимир Путин. Украина разорвала с Россией дипломатические отношения.

Шоу-бизнес,Евгений Петросян,Владимир Путин,
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