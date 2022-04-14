Петросян высказался по поводу бегства юмористов из России

Юморист и телеведущий Евгений Петросян высказал в Telegram свою точку зрения о тех, кто решил покинуть страну. В видеообращении Петросян попросил не говорить о юмористах "в небрежительном тоне" - о том, что они "показали себя нехорошо", уехав из России.

Фото: ТАСС ТАСС

По его мнению, нельзя так говорить обо всех юмористах, тем более что страну покинули "полтора юмориста".

"Это что происходит у нас? Это безобразие, я вам скажу, так говорить!" — возмутился Петросян.

Он также подчеркнул, что сам никуда не уезжал из страны и продолжает работать.

"Давайте, несмотря на трудности, друг другу улыбаться", - предложил артист.