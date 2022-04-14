Певица Зара навестила в госпитале участников спецоперации на Украине

«Это личная инициатива, это гражданский долг, это долг каждого артиста. Артист не должен петь только в благоприятных условиях. Он должен петь везде – это его профессия. Если его где-то хотят слышать и любят – он обязательно должен приехать к этим зрителям», – подчеркнула Зара.