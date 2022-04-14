Певица Зара навестила в госпитале участников спецоперации на Украине

Заслуженная артистка России Зара провела творческую встречу с участниками спецоперации России на Украине, проходящими лечение в Центральном военном клиническом госпитале им. Мандрыка в Москве.
«Нам всем предстоит пройти непростой путь. Но все будет хорошо благодаря вам – храбрым, доблестным воинам, которые защищают нас. Низкий вам поклон», – приводится обращение Зары к собравшимся в зале военнослужащим в поступившем в газету ВЗГЛЯД релизе.
Отметим, что артистка неоднократно выступала перед военнослужащими с сольными концертами, в том числе и на российской авиабазе «Хмеймим» в САР.
«Это личная инициатива, это гражданский долг, это долг каждого артиста. Артист не должен петь только в благоприятных условиях. Он должен петь везде – это его профессия. Если его где-то хотят слышать и любят – он обязательно должен приехать к этим зрителям», – подчеркнула Зара.
Концерт прошел в рамках социально-культурной акции «Лучшим воинам мира», которая организована главным военно-политическим управлением Вооруженных сил РФ для поддержки военнослужащих, проходящих лечение и реабилитацию после ранений, полученных в ходе выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели культуры, науки, спорта, образования.