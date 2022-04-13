Прохор Шаляпин захотел создать сеть домов престарелых

Выпускник «Фабрики звезд» Прохор Шаляпин планирует уйти из шоу-бизнеса и открыть сеть домов престарелых. Об этом он рассказал «Пятому каналу».

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По словам Прохора, его певческая карьера оказалась неудачной. Артисту приходится перебиваться случайными заработками, выступлениями на корпоративах и участием в ток-шоу.

Шаляпин признался, что устал от отсутствия постоянного дохода и хочет заняться бизнесом.

«Это моя мечта просто - открыть сеть домов престарелых и назвать их „Давайте стареть красиво с Прохором Шаляпиным“», - заявил певец.

Шаляпин уверен, что его центры будут пользоваться огромным спросом, ведь он точно знает, в чем нуждаются пенсионеры и, конечно, пенсионерки.

Прохор сообщил, что в его домах престарелых бабушки и дедушки смогут найти новых друзей и даже любовь, потому что и в 90 есть женщины, «которые себя считают еще аля-улю и пошла вперед».

По словам артиста, в его заведениях будет все как в пятизвездочном отеле: SPA зона с бассейном, европейский сервис и живые концерты по вечерам.

При этом реализация бизнес-плана упирается в отсутствие финансов.