Литвинова рассказала о работе в Париже

Рената Литвинова уже некоторое время находится в Париже после отъезда из России. О том, чем актриса занимается теперь, она рассказала своим подписчикам в Telegram.
«Снимаем небольшой фильм в костюмах Balenciaga, и встречаю много талантливых людей», — сообщила артистка. Также она добавила, что сейчас продолжает проходить курс лечения и работает над написанием нового проекта.
В начале апреля стало известно, что актриса попала в больницу в Европе. Но уже через несколько дней она вышла на сцену. Причины госпитализации артистки по-прежнему неизвестны.
После того, как 55-летняя Литвинова уехала из страны, в МХТ отменили ближайшие спектакли с ней. Тогда артистка сослалась на плохое самочувствие. Позже в пресс-службе театра сообщили, что в спектакле «Северный ветер» вместо Литвиновой сыграет Софья Эрнст. Постановка пройдет 16 апреля в столице Узбекистана, Ташкенте.