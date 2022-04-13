В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 79.85EUR 86.72
Войти в почту
1 час назад

Литвинова рассказала, где работает после отъезда из России

Газета.Ru

Рената Литвинова уже некоторое время находится в Париже после отъезда из России. О том, чем актриса занимается теперь, она рассказала своим подписчикам в Telegram.

Литвинова рассказала о работе в Париже
Фото: соцсетисоцсети

«Снимаем небольшой фильм в костюмах Balenciaga, и встречаю много талантливых людей», — сообщила артистка. Также она добавила, что сейчас продолжает проходить курс лечения и работает над написанием нового проекта.

В начале апреля стало известно, что актриса попала в больницу в Европе. Но уже через несколько дней она вышла на сцену. Причины госпитализации артистки по-прежнему неизвестны.

Певица Земфира и актриса Рената Литвинова уехали из России без обратного билета

После того, как 55-летняя Литвинова уехала из страны, в МХТ отменили ближайшие спектакли с ней. Тогда артистка сослалась на плохое самочувствие. Позже в пресс-службе театра сообщили, что в спектакле «Северный ветер» вместо Литвиновой сыграет Софья Эрнст. Постановка пройдет 16 апреля в столице Узбекистана, Ташкенте.

Шоу-бизнес,Рената Литвинова,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители