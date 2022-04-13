Литвинова рассказала о работе в Париже

Рената Литвинова уже некоторое время находится в Париже после отъезда из России. О том, чем актриса занимается теперь, она рассказала своим подписчикам в Telegram.

Фото: соцсети соцсети

«Снимаем небольшой фильм в костюмах Balenciaga, и встречаю много талантливых людей», — сообщила артистка. Также она добавила, что сейчас продолжает проходить курс лечения и работает над написанием нового проекта.

В начале апреля стало известно, что актриса попала в больницу в Европе. Но уже через несколько дней она вышла на сцену. Причины госпитализации артистки по-прежнему неизвестны.