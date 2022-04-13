Стали известны жесткие требования к участницам K-pop-групп

«Я прекрасно помню, что во времена частых выступлений мы совсем не ели. Например, я могла съесть всего одно яблоко или небольшую порцию салата за день, — призналась знаменитость. — Несмотря на это, агенты продолжали оказывать на нас давление, говоря о том, что на телевидении все должны быть стройными. У нас не было другого выбора, кроме как подчиняться».