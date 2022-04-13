Стали известны жесткие требования к участницам K-pop-групп

Бывшая участница популярной K-pop-группы Baby Boo Даюль раскрыла экстремальные требования к худобе звезд в Корее. Интервью с ней публикует блогерша Грейзи Грейс на своем YouTube-канале.
Певица пожаловалась на жестких стандарты внешности для девушек, которые выступают в составах популярных музыкальных групп. Исполнительница рассказала, что руководство заставляло ее сидеть на опасной диете, которая позволяла поддерживать экстремально худощавое телосложение.
«Я прекрасно помню, что во времена частых выступлений мы совсем не ели. Например, я могла съесть всего одно яблоко или небольшую порцию салата за день, — призналась знаменитость. — Несмотря на это, агенты продолжали оказывать на нас давление, говоря о том, что на телевидении все должны быть стройными. У нас не было другого выбора, кроме как подчиняться».
По словам Даюль, все девушки старались сохранить вес в промежутке от 45 до 48 килограммов вне зависимости от роста и комплекции.
«Если мы немного поправлялись, босс всегда унижал нас и говорил, что нам следует перестать есть», — высказалась девушка и добавила, что ей приходилось делать специальные уколы для похудения на личные средства.
В июне 2021 года модель Бриджит Малкольм раскрыла неприятную правду о модных показах. Манекенщица рассказала, что во время работы на компанию у нее начались серьезные проблемы с физическим и ментальным здоровьем.
«Из-за того, что меня заставляли сидеть на диетах, я страдала от выпадения волос и дисморфии», — пояснила она.