Чем занимаются дети Сергея Шнурова

13 апреля эпатажному артисту исполняется 49 лет. К этому возрасту Шнуров успел обзавестись тремя детьми, о жизни которых он упорно молчит на каждом интервью. Однако, кое-что о них все-так известно.

Фото: Global Look Press Global Look Press

Первая жена Сергея, Мария Исмагилова, в 1993 году подарила музыканту дочь Серафиму. Развод случился с приходом популярности к группе «Ленинград». Мария не выносила повышенного внимания к себе и скандального поведения супруга.

«Тогда общаться с Серафимой Сергею никто не запрещал. Девочка даже приходила на репетиции к группе и на съемки клипа», — рассказал первый директор группы Денис Рубин «Комсомольской правде».

В школе никто и не догадывался, что Серафима дочь известного артиста. Ведь девочка вела себя тихо и скромно, прилежно училась и не хвасталась родством со звездой. Сходство с отцом у девочки начало проявляться только в институте. Она тоже выбрала для себя творческий путь и стала графическим дизайнером. На данный момент девушке 28 лет.

Вторая жена Шнурова подарила Сергею сына Аполлона. На сегодняшний день юноше уже 20 лет. После развода со звездой женщина с сыном уехали в Италию. Именно там мальчик получил образование. В 2019 году он стал выпускником частной британской школы Caxton в Валенсии. К слову, один год обучения там обходится в 2 миллиона рублей.

Аполлон часто приезжает в Петербург. Он выбрал для себя путь художника и уже провел свою первую выставку в северной столице России. Шнуров-младший рисует картины на заказ, чем и зарабатывает себе на жизнь.