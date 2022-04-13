Билану снова потребовалась помощь медиков

Певцу Диме Билану предстоит еще одна операция. Об этом он рассказал подписчикам своего телеграм-канала.

«Сегодня у меня день Х. Я сегодня делаю дополнительную еще одну… ну, наверное, нельзя ее назвать операцией, но наркоз будет общим», - поведал артист.

По его словам, оперативное вмешательство будет проведено с целью «общей проверки организма». После этого, как планирует Билан, начнется процесс выздоровления.

В середине марта музыкант сообщил, что находится в больнице и готовится к плановой операции. Билан признался, что проблема, которую он, наконец, собрался решить, беспокоит его с 12 лет.

Сообщать подробности певец отказался. По его словам, рассказать о пребывании в стационаре он решился, чтобы «опередить все слухи, истерию, домыслы».