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1 час назад

Билану снова потребовалась помощь медиков

Вероника Полынина

Певцу Диме Билану предстоит еще одна операция. Об этом он рассказал подписчикам своего телеграм-канала.

«Сегодня у меня день Х. Я сегодня делаю дополнительную еще одну… ну, наверное, нельзя ее назвать операцией, но наркоз будет общим», - поведал артист.

По его словам, оперативное вмешательство будет проведено с целью «общей проверки организма». После этого, как планирует Билан, начнется процесс выздоровления.

«Колоссальный урок»: Билан извинился за пьянство

В середине марта музыкант сообщил, что находится в больнице и готовится к плановой операции. Билан признался, что проблема, которую он, наконец, собрался решить, беспокоит его с 12 лет.

Сообщать подробности певец отказался. По его словам, рассказать о пребывании в стационаре он решился, чтобы «опередить все слухи, истерию, домыслы».

Месяцем ранее Билан рассказал, что переболел омикрон-штаммом коронавируса. Музыкант признался, что перенес болезнь тяжело, но врачи 52-й городской больницы в Москве «постарались невероятно» и вылечили его.

Шоу-бизнес,Видео,Дима Билан,
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