СМИ сообщили о ликвидации «ВИА Гры»

Продюсер Константин Меладзе решил ликвидировать группу «ВИА Гра». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на официальные документы ООО «Группа «ВИА Гра». Уставной капитал компании оценивается в 10 тыс. рублей. Ее единственным владельцем является Меладзе.
Новость о ликвидации коллектива всколыхнуло поклонников «ВИА Гры». Позже выяснилось, что у компании-владельца просто сменилось юридическое лицо и о закрытии самой группы речи не идет.
«Да, юридическое лицо закрывается. Все товарные знаки переданы новому юридическому лицу. Просто реорганизация, которая произошла еще в 2019 году. Никаких закрытий группы не было», — сообщил журналистам «Газеты.Ru» Константин Меладзе.
«ВИА Гра» - украинская женская поп-группа, образованная в 2000 году в Киеве. Коллектив считается одним из самых успешных русскоязычных музыкальных проектов 00-х годов. За 20 лет существования коллектива сменилось 20 участниц и 20 составов. Фотостория легендарной группы - в галерее «Рамблера».