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1 час назад

СМИ сообщили о ликвидации «ВИА Гры»

Александр Котлеткин

Продюсер Константин Меладзе решил ликвидировать группу «ВИА Гра». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на официальные документы ООО «Группа «ВИА Гра». Уставной капитал компании оценивается в 10 тыс. рублей. Ее единственным владельцем является Меладзе.

1/14 Лауреат народной музыкальной премии "Золотой Граммофон" группа "ВИАгра", 2003 год
Фото: ТАСС
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2/14 Вера Брежнева и Альбина Джанабаева - солистки группы "ВИА Гра" во время выступления в "Prado Cafe", 2006 год
Фото: ТАСС
3/14 Солистки группы "Виа Гра" - Ольга Корягина, Альбина Джанабаева и Вера Брежнева после церемонии вручения музыкальной премии "Золотой граммофон" в Кремле, 2006 год
Фото: ТАСС
4/14 Участницы группы "ВИА Гра" Татьяна Котова, Альбина Джанабаева и Меседа Багаудинова перед выступлением на концерте "Песня года - 2008", который прошел вчера в спорткомплексе "Олимпийский"
Фото: РИА Новости
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5/14 Группа "ВИА Гра" и Оксана Федорова (справа) на концерте "Песня года-2009" в спорткомплексе "Олимпийский"
Фото: РИА Новости
6/14  Солистки группы "ВиаГра" Надежда Мейхер (Грановская) и Вера Брежнева в ресторане "Бон" на презентации fashion-бренда Love Republic, 2009 год
Фото: РИА Новости
7/14  Участницы группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева, Надежда Грановская и Татьяна Котова во время выступления на концерте Europa Plus Live в "Лужниках", 2009 год
Фото: ТАСС
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8/14  Солистки группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева, Надежда Мейхер (Грановская) и Ева Бушмина позируют фотографам у концертного зала "Дзинтари", где проходит Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна 2011"
Фото: РИА Новости
9/14 Участницы группы "ВИА Гра" продюсера Дмитрия Костюка Дарья Медовая, Дарья Ростова и Айна Вильберг в ресторане "Монтана", 2013 год
Фото: ТАСС
10/14 Участницы группы "ВИА Гра" на церемонии вручения ежегодной музыкальной премии "Золотой граммофон-2014"
Фото: РИА Новости
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11/14 Участницы группы "ВИА Гра" Миша Романова, Эрика Герцег и Анастасия Кожевникова на церемонии вручения ежегодной национальной премии в области музыки "Золотой граммофон" в СК "Олимпийский", 2015 год
Фото: ТАСС
12/14 Участницы группы "ВИА Гра" Миша Романова, Эрика Герцег и Анастасия Кожевникова на церемонии вручения ежегодной национальной премии в области музыки "Золотой граммофон" в СК "Олимпийский", 2016 год
Фото: РИА Новости
13/14 Участницы группы "ВИА Гра" Анастасия Кожевникова, Миша Романова и Эрика Герцег во время выступления на закрытии международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна-2017"
Фото: ТАСС
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14/14 Артистки группы "ВИА Гра" выступают на концерте с участием звезд «Русского Радио» и радио «Шансон», приуроченном к съемкам праздничной передачи "Русское Рождество" музыкального телеканала RU.TV, на сцене Crocus City Hall в Москве, 2018 год
Фото: РИА Новости

Новость о ликвидации коллектива всколыхнуло поклонников «ВИА Гры». Позже выяснилось, что у компании-владельца просто сменилось юридическое лицо и о закрытии самой группы речи не идет.

«Да, юридическое лицо закрывается. Все товарные знаки переданы новому юридическому лицу. Просто реорганизация, которая произошла еще в 2019 году. Никаких закрытий группы не было», — сообщил журналистам «Газеты.Ru» Константин Меладзе.

«ВИА Гра» - украинская женская поп-группа, образованная в 2000 году в Киеве. Коллектив считается одним из самых успешных русскоязычных музыкальных проектов 00-х годов. За 20 лет существования коллектива сменилось 20 участниц и 20 составов. Фотостория легендарной группы - в галерее «Рамблера».

Шоу-бизнес,Фото,Константин Меладзе,
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