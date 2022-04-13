СМИ сообщили о ликвидации «ВИА Гры»

Продюсер Константин Меладзе решил ликвидировать группу «ВИА Гра». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на официальные документы ООО «Группа «ВИА Гра». Уставной капитал компании оценивается в 10 тыс. рублей. Ее единственным владельцем является Меладзе.

Новость о ликвидации коллектива всколыхнуло поклонников «ВИА Гры». Позже выяснилось, что у компании-владельца просто сменилось юридическое лицо и о закрытии самой группы речи не идет.

«Да, юридическое лицо закрывается. Все товарные знаки переданы новому юридическому лицу. Просто реорганизация, которая произошла еще в 2019 году. Никаких закрытий группы не было», — сообщил журналистам «Газеты.Ru» Константин Меладзе.