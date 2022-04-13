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1 час назад

«Созваниваемся редко»: Пьеха рассказал о холодных отношениях с отцом

Елена Прошина

Российский певец Стас Пьеха признался, что почти не общается со своим отцом, музыкантом Пятрасом Герулисом, но помогает финансово. В интервью Passion.ru он рассказал, что пожилой мужчина живет в Литве.

«Созваниваемся редко»: Пьеха рассказал о холодных отношениях с отцом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Созваниваемся мы крайне редко, раз в пару лет. Я поддерживаю его финансово — перевожу некую сумму денег ему в помощь. Я считаю, что это тот максимум, который могу для него сделать», — поделился артист.

Напомним, что недавно Пьеха опроверг слухи о своем отъезде из России в Прибалтику. В разговоре с «Газетой.Ru» он сообщил, что не покидал страну на фоне событий на Украине. Он бы хотел увидеться с отцом, однако, не за границей, а в Москве.

У певца также есть сын от модели Наталии Горчаковой, которому недавно исполнилось 8 лет. Петр живет с мамой в Санкт-Петербурге и редко видится в Пьехой. Певец неоднократно говорил в интервью, что переживает из-за этого и старается чаще созваниваться с ребенком.

Шоу-бизнес,Стас Пьеха,
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