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2 часа назад

Михаил Турецкий раскрыл секрет семейного счастья: «У нас жена — начальник штаба»

Passion.ruиещё 1

12 апреля Михаилу Турецкому исполнилось 60 лет. Музыкант рассказал о том, как сумел создать крепкую семью, несмотря на плотный график и бесконечные гастроли.

Михаил Турецкий раскрыл секрет семейного счастья
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

Михаил и его супруга Лиана вместе больше 20 лет. По словам Турецкого, в доме у них главная жена. Михаилу хватает того, что он днями напролет руководит крупным коллективом. Дома ему не хочется командовать.

«В этом плане вопрос решен: у меня есть начальник штаба семейной ячейки, она и есть главный. Я себя главным не считаю, лишь бы от меня там ничего не хотели», — шутит хормейстер.

Турецкий убежден, что если мужчина хочет создать крепкую семью, то ему нужно найти равную себе партнершу. В этом плане Михаилу повезло. Со своей супругой он не только растит детей, но и ведет бизнес. По словам музыканта, с Лианой у него полное взаимопонимание, так что ни в делах, ни в личных вопросах проблем не возникает.

В беседе с Teleprogramma.pro Турецкий рассказал, что его жена в чем-то похожа на его мать:

«Для моей мамы главными всегда были ее сыновья. Отец всегда был человек самостоятельный — он сам решал, что ему делать и как поступить. Поэтому основное внимание моей мамы было направлено на детей. Такая же ситуация у нас в семье. Лиана — сумасшедшая мать: она постоянно занимается детьми. Это большая ответственность, которая максимально наполняет смыслом ее жизнь. Лиана уверена, что я, как самостоятельный и сильный человек, справлюсь с рабочими вопросами сам».

Музыкальный продюсер счастлив в браке. Лиана во всем поддерживает любимого, помогает в работе, а также дает советы по стилю. Единственное, о чем мечтает Михаил — это больше времени проводить с семьей.

Шоу-бизнес,Михаил Турецкий,
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