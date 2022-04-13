Михаил Турецкий раскрыл секрет семейного счастья

12 апреля Михаилу Турецкому исполнилось 60 лет. Музыкант рассказал о том, как сумел создать крепкую семью, несмотря на плотный график и бесконечные гастроли.

Фото: Global Look Press Global Look Press

Михаил и его супруга Лиана вместе больше 20 лет. По словам Турецкого, в доме у них главная жена. Михаилу хватает того, что он днями напролет руководит крупным коллективом. Дома ему не хочется командовать.

«В этом плане вопрос решен: у меня есть начальник штаба семейной ячейки, она и есть главный. Я себя главным не считаю, лишь бы от меня там ничего не хотели», — шутит хормейстер.

Турецкий убежден, что если мужчина хочет создать крепкую семью, то ему нужно найти равную себе партнершу. В этом плане Михаилу повезло. Со своей супругой он не только растит детей, но и ведет бизнес. По словам музыканта, с Лианой у него полное взаимопонимание, так что ни в делах, ни в личных вопросах проблем не возникает.

В беседе с Teleprogramma.pro Турецкий рассказал, что его жена в чем-то похожа на его мать:

«Для моей мамы главными всегда были ее сыновья. Отец всегда был человек самостоятельный — он сам решал, что ему делать и как поступить. Поэтому основное внимание моей мамы было направлено на детей. Такая же ситуация у нас в семье. Лиана — сумасшедшая мать: она постоянно занимается детьми. Это большая ответственность, которая максимально наполняет смыслом ее жизнь. Лиана уверена, что я, как самостоятельный и сильный человек, справлюсь с рабочими вопросами сам».