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45 минут назад

Григорий Лепс дал благотворительный концерт в Музее Победы

Ревизор.ru

Исполнитель Григорий Лепс дал бесплатный концерт в Музее Победы для военнослужащих и членов их семей. Акция "Zа Россию" была осуществлена накануне, 12 апреля. К ней могли присоединиться все посетители музея.

Григорий Лепс дал бесплатный концерт для военнослужащих
Фото: rupostersruposters

Григорий Лепс пояснил, что его выступление призвано объединить всех россиян и сохранить все русское. Также он призвал каждого в это непростое время принести стране пользу хорошей работой на своем месте – врач в больнице, офицер на передовой, артист – на сцене.

Благотворительный вечер под российским флагом собрал несколько сотен человек в Зале Полководцев. Лепс исполнил свои хиты: "Любимая", "Пока", "Я счастливый", "Самый лучший день", "Спасибо, ребята" (посвящение военным) и многие другие песни.

Певец обещал, что его акция получит продолжение. Он даже хотел бы поехать с концертом в Донецк или Луганск, но боится, что скопление народа сейчас может оказаться опасным для публики.

Шоу-бизнес,Григорий Лепс,
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