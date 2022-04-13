Григорий Лепс дал бесплатный концерт для военнослужащих

Исполнитель Григорий Лепс дал бесплатный концерт в Музее Победы для военнослужащих и членов их семей. Акция "Zа Россию" была осуществлена накануне, 12 апреля. К ней могли присоединиться все посетители музея.

Фото: ruposters ruposters

Григорий Лепс пояснил, что его выступление призвано объединить всех россиян и сохранить все русское. Также он призвал каждого в это непростое время принести стране пользу хорошей работой на своем месте – врач в больнице, офицер на передовой, артист – на сцене.

Благотворительный вечер под российским флагом собрал несколько сотен человек в Зале Полководцев. Лепс исполнил свои хиты: "Любимая", "Пока", "Я счастливый", "Самый лучший день", "Спасибо, ребята" (посвящение военным) и многие другие песни.