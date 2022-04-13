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1 час назад

Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в изнасиловании бутылкой

Lenta.ruиещё 1

35-летняя американская актриса Эмбер Херд обвинила своего бывшего мужа, 58-летнего актера Джонни Деппа в изнасиловании, произошедшем в 2016 году. Об этом сообщает Vulture.

Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в изнасиловании
Фото: Mark Thomas / Globallookpress.comMark Thomas / Globallookpress.com

На новом судебном разбирательстве представители Херд рассказали, что актриса подвергалась изнасилованию со стороны мужа. По их словам, в 2016 году пара находилась в Австралии, где Депп употребил большое количество наркотиков, после чего набросился на артистку, повалив ее на пол. Эмбер подверглась избиению, а также была изнасилована бутылкой ликера. Адвокаты актрисы добавили, что после развода Джонни стал «одержим местью».

Эмбер Херд заявила о любви к Джонни Деппу перед новым судом

Ранее, во вторник, 12 апреля, состоялось очередное судебное разбирательство между бывшими супругами, Эмбер Херд и Джонни Деппом. В этот раз суд состоялся из-за требований актера взыскать с экс-жены 50 миллионов долларов за ущерб, который ему нанесла актриса, обвинив в домашнем насилии.

Эмбер подала встречный иск, заявив, что обвинения в клевете со стороны Джонни порочат ее честь. Актриса потребовала от звезды «Пиратов Карибского моря» 100 миллионов долларов.

Перед судом, на котором Херд вновь обвинила экс-супруга в применении насилия в ее сторону, в своих социальных сетях звезда призналась в любви к Джонни Деппу.

Актеры сыграли свадьбу в 2015 году, однако спустя год их брак распался. Позже Эмбер обвинила экс-мужа в избиении.

Шоу-бизнес,Джонни Депп,
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