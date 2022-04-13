Виторган уехал из России

Некоторые российские знаменитости с началом военной операции покинули родину. Среди них оказались журналистка Ксения Собчак, певица Лайма Вайкуле, певица Алла Пугачева, ведущий Максим Галкин, певец Алишер Моргенштерн и другие.
Большинство звезд улетают в Израиль. Так, уехал туда из России и актер Максим Виторган. Его заметили в Тель-Авиве. Он не спеша прогуливался по городу. Об этом сообщает telegram-канал «Голос Израиля».
Недавно бывшая жена артиста Собчак тоже улетела в Израиль. По ее словам, она находится на Ближнем Востоке по работе. Ранее Ксения около месяца провела в Тель-Авиве, но потом вернулась на несколько дней в Москву.