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1 час назад

Максима Виторгана заметили в Тель-Авиве

WomanHit.ru

Некоторые российские знаменитости с началом военной операции покинули родину. Среди них оказались журналистка Ксения Собчак, певица Лайма Вайкуле, певица Алла Пугачева, ведущий Максим Галкин, певец Алишер Моргенштерн и другие.

Виторган уехал из России
Фото: ТАССТАСС

Большинство звезд улетают в Израиль. Так, уехал туда из России и актер Максим Виторган. Его заметили в Тель-Авиве. Он не спеша прогуливался по городу. Об этом сообщает telegram-канал «Голос Израиля».

Недавно бывшая жена артиста Собчак тоже улетела в Израиль. По ее словам, она находится на Ближнем Востоке по работе. Ранее Ксения около месяца провела в Тель-Авиве, но потом вернулась на несколько дней в Москву.

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