Виторган уехал из России

Большинство звезд улетают в Израиль. Так, уехал туда из России и актер Максим Виторган . Его заметили в Тель-Авиве. Он не спеша прогуливался по городу. Об этом сообщает telegram-канал «Голос Израиля».

Недавно бывшая жена артиста Собчак тоже улетела в Израиль. По ее словам, она находится на Ближнем Востоке по работе. Ранее Ксения около месяца провела в Тель-Авиве, но потом вернулась на несколько дней в Москву.