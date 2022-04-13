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2 часа назад

Бритни Спирс показала живот после объявления о беременности

Lenta.ru

Американская певица Бритни Спирс показала живот после того, как объявила в социальных сетях о третьей беременности от жениха Сэма Асгари. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram* (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Бритни Спирс показала живот
Фото: соцсетисоцсети

40-летняя знаменитость продемонстрировала подписчикам несколько нарядов, каждый из которых оголяет ее живот. Например, поп-исполнительница позировала в кроп-топе с цветочным принтом и голубых джинсах прямого кроя с заниженной линией талии, а также завязанной под грудью белой рубашке и юбке-карандаш длины мини черного цвета.

«Мне нужно было сняться в этих вещах до того, как я буду выглядеть беременной. Хотя уже сейчас у меня появился небольшой животик, но брюки все еще сходятся на мне — почти что», — подписала артистка публикацию, которая набрала 5,5 миллиона просмотров.

Бритни Спирс рассказала поклонникам о беременности 12 апреля.

«Я сделала тест на беременность... иии... у меня будет ребенок», — поделилась с фанатами звезда.

Певица добавила, что будет заниматься йогой каждый день и планирует реже появляться на публике, чтобы избежать внимания папарацци.

У 40-летней певицы уже есть два сына от брака с танцором и рэпером Кевином Федерлайном, за которым она была замужем с 2004 по 2007 годы, 16-летний Шон Престон Спирс Федерлайн и 15-летний Джейден Джеймс Федерлайн.

Шоу-бизнес,Шон Престон,Бритни Спирс,
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