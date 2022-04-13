Лайма Вайкуле покинула страну

«Я сейчас нигде не появляюсь. Но я ничего не хочу говорить. Даже когда друзья из Украины у меня спрашивают: „Как ты себя чувствуешь?“, я им отвечаю: „Определенно, лучше“. Сейчас неприлично говорить о своих проблемах», — заявила Вайкуле.