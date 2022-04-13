Лайма Вайкуле покинула страну

68-летняя певица Лайма Вайкуле в феврале улетела в Америку. Кажется, артистка не собирается возвращаться в Латвию или Россию. Как сообщают западные источники, женщина столкнулась с проблемами со здоровьем.
«Я сейчас нигде не появляюсь. Но я ничего не хочу говорить. Даже когда друзья из Украины у меня спрашивают: „Как ты себя чувствуешь?“, я им отвечаю: „Определенно, лучше“. Сейчас неприлично говорить о своих проблемах», — заявила Вайкуле.
Во время пандемии коронавируса Лайма тоже находилась в неприятном положении. Певица рассказывала, что была в депрессии — она сидела дома и постоянно ела. Из-за этого артистка набрала 10 килограммов.