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1 час назад

Лайма Вайкуле улетела в США

WomanHit.ru

68-летняя певица Лайма Вайкуле в феврале улетела в Америку. Кажется, артистка не собирается возвращаться в Латвию или Россию. Как сообщают западные источники, женщина столкнулась с проблемами со здоровьем.

Лайма Вайкуле покинула страну
Фото: ТАССТАСС

«Я сейчас нигде не появляюсь. Но я ничего не хочу говорить. Даже когда друзья из Украины у меня спрашивают: „Как ты себя чувствуешь?“, я им отвечаю: „Определенно, лучше“. Сейчас неприлично говорить о своих проблемах», — заявила Вайкуле.

Во время пандемии коронавируса Лайма тоже находилась в неприятном положении. Певица рассказывала, что была в депрессии — она сидела дома и постоянно ела. Из-за этого артистка набрала 10 килограммов.

Шоу-бизнес,Лайма Вайкуле,
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